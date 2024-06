La sorprendente playlist de Juanra Bonet: "Me ha grabado una nota de audio de Bustamante susurrándome"

La playlist que nos ha dejado Juanra Bonet probablemente es la más sorprendente y original entre las de los concursantes de Tu cara me suena 11. Para muestra, la canción que propone para motivarse: "Es un fragmento muy pequeño y no es un trozo vocal, es una batería". Hay que rebuscarlo en el tema 'In the air tonight', de Phil Collins.

Lo que propone para relajarse es aún más llamativo: "Me ha grabado una nota de audio de Bustamante susurrándome". Sólo queda esperar a que comparta ese tesoro con los espectadores, y que quizá esté en la línea de su Pino D’Angiò cantando 'Ma quale idea'.

Además, el cómico revela la canción con la que arrasa en los karaokes y lo que hay que hacer si se elige. "Hay que entrar todo el rato mal", explica sobre el tema 'Entre dos tierras', de Héroes del silencio. Como alternativa, también sugiere 'Mala vida', de Mano negra.

Juanra también confiesa con qué música se le mueven irremediablemente "las caderas y los pies" y, como guinda, nos pone la piel de gallina al susurrarnos su canción para momentos íntimos. ¡Dale al play y no te pierdas ese momentazo!