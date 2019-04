Xuso Jones gana la séptima gala de 'Tu cara me suena' como 'The refrescos'

TU CARA ME SUENA - GALA 7

Xuso Jones se ha proclamado ganador de la séptima gala de 'Tu cara me suena' dedicada a las canciones del verano. Xuso ha ganado con su actuación de Aquí no hay playa de 'The refrescos'. El cantante murciano ha donado el premio de 3000€ a la fundación Jesús abandonado.