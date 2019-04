Melody gana la segunda semifinal de Tu cara me suena

La segunda semifinal de Tu cara me suena ha venido cargada de grandes imitaciones y grandes éxitos, Santi Rodríguez ha imitado a Los Rodríguez, Llum Barrera se ha convertido en Olivia Newton John y Ángela Carrasco en Julieta Venegas.

Melody se ha metido en la piel de Rocío Jurado y Flo, acompañado de Las supremas de Móstoles, ha sido Joe Cocker y Los Chunguitos lo han clavado con Camarón de la Isla y Paco de Lucía.

Xuso Jones ha imitado a Aerosmithm José Manuel Soto se ha convertido en Manolo Escobar y Edurne en The Cranberries. Y la representante de España en Eurovisión, Ruth Lorenzo, ha estado en Tu cara me suena para imitar a Whitney Houston.



Melody ha ganado la segunda semifinal y Edurne, Melody, Xuso y ... gracias a los votos del público han pasado a la final de Tu cara me suena.