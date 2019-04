Edurne gana decimotercera gala de Tu cara me suena con su imitación de 4 Non Blondes

TU CARA ME SUENA - GALA 13

Esta noche, los concursantes de Tu cara me suena han imitado grandes éxitos de grandes desconocidos. Y la cosa ha estado muy reñida. Tanto, que Xuso Jones ha provocado un empate entre Melody y Edurne. El jurado ha desempatado y Edurne ha sido la ganadora de la gala Tu cara no me suena. Los 3.000 euros han ido destinados a su causa solidaria, la fundación Apascovi, cuya labor está destinada a los discapacitados.