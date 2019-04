Melody gana la decimocuarta gala de 'Tu cara me suena' gracias a Alesha Dixon

La decimocuarta gala de Tu cara me suena ha comenzado con la actuación de Melody que ha tenido que repetir por problemas de audio. La segunda en meterse en el fusionador ha sido Llum Barrera que ha dividido al jurado con su imitación de Luz Casal.

Florentino Fernández ha traído el ritmo con el 'Don't leave me this way' de Jimmy Somerville. Ángela Carrasco nos ha enamorado con su imitación de Eydi Gorme con unos Panchos más que epeciales, los Café Quijano. Ellos han tenido que ver y juzgar la imitación que Santi Rodríguez ha hecho de ellos mismos. Los Chunguitos han rescatado uno de los temas más reconocidos de Los Manolos y nos han hecho bailar con 'Amigos para siempre'.

Xuso Jones ha puesto el plató en pie con su imitación de Otukast, Edurne ha subido la temperatura y nos ha dejado con la boca abierta con su imitación de Beyoncé y Soto nos ha hecho reír a lo grande con su imitación de Karina.