King África reacciona a la imitación de Nia Correia: "He flipado al verla, me quito el sombrero"

Cuando Nia Correia anunció que su deseo era imitar a King África, seguro que no se esperaba lo que iba a pasar.

La concursante pudo cumplir su sueño en la Segunda Semifinal de 'Tu cara me suena', y su actuación ha llegado a las manos del artista original, que no ha dudado en usar las redes sociales para alabar la imitación de Nia.

Cuando se enteró, no podía entender por qué la concursante, después de imitar a artistas de talla mundial como Beyoncé o Rihanna, le había elegido a él, libremente, para imitar en una semifinal. King África se ha mostrado muy agradecido hacia la concursante por su cariño, por el respeto sobre el escenario, y le ha felicitado por su talento que demuestra gala a gala.

"Me he quedado flipado al verla, y también me he quedado flipado con el trabajo de la gente de 'Tu cara me suena', a todos los maquilladores y vestuaristas. Chapó, me quito el sombrero", ha comentado el artista por sus perfiles oficiales de redes sociales.

Sin duda, la felicitación más especial para una Nia Correia que apunta alto como la primera finalista de 'Tu cara me suena'.

