María Peláe, tras diez galas, tiene acostumbrado al público con su perfección encima del escenario de la novena edición de 'Tu cara me suena'.

Aún no ha habido ninguna imitación que se le haya resistido a la concursante malagueña, y a pesar de que ha habido galas que no haya recibido el sobresaliente del jurado, María no se achanta y se supera cada semana.

En el décimo programa, la artista ha vuelto a dejarse la piel y sorprender con otro reto: cantar, bailar y tomar la percusión en directo convertida en Emily Estefan. ¡Y lo ha superado con nota!

María ha liderado la tabla después de la votación del jurado, pero el público tiene la última palabra y Nia le ha arrebatado la victoria en el último momento con su acompañante Edurne, quienes han imitado a Rihanna y Britney Spears y su 'S&M'.

Pero el numerazo de María se ha hecho eco en la redes sociales y ha llegado hasta Gloria Estefan, madre de Emily Estefan. ¡La concursante no daba crédito, qué sorpresa!

Seguro que también te interesa...

El público premia la sensualidad de Nia Correia y Edurne sobre el ritmo cubano de María Peláe en la décima gala de 'Tu cara me suena'