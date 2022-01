Emily Estefan, Pitbull y Jhay Cortez, encargados de traer el ritmo al plató de ‘Tu cara me suena’ en la décima gala

Esta noche, sobre el escenario de 'Tu cara me suena', tendremos las mejores actuaciones: Jhay Cortez, Emily Estefan, Pitbull… ¡ritmo no va a faltar! Ya estamos en la recta final de la novena edición de ‘Tu cara me suena’ y los concursantes cada vez ensayan más duro para llevarse las mejores puntuaciones.

Rasel, experto en ponernos a bailar a ritmo del mejor reguetón, se meterá en la piel de Anuel AA para dejar al jurado de ‘Tu cara me suena’ con la boca abierta. El concursante cayó en la casilla “trae un amigo” en la pasada gala y no quiere arriesgarse a bajar el listón, así que esta noche estará acompañado por uno de los cantantes del momento: Jhay Cortez.

Para continuar con el buen ritmo de esta gala, Loles León imitará a Pitbull y su famoso 'Taxi'. Acompañada por un alucinante equipo de baile, la concursante nos regalará una de las mejores imitaciones de la noche. ¿Conseguirá Loles León parecerse a Pitbull?

María Peláe deja atrás su imitación de Vanesa Martín en la novena gala para convertirse en otra gran mujer. La malagueña imitará a Emily Estefan y, viendo las actuaciones que nos está dejando en esta edición de ‘Tu cara me suena’, seguro que no defraudará.

Àngel Llàcer, Carlos Latre, Lolita y Chenoa lo van a tener muy difícil en esta gala ¿Te lo vas a perder?

¡Esta noche a las 22 horas en Antena 3!