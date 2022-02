Agoney confiesa su admiración por los Jonas Brothers y se decanta por su favorito: "Yo fui más de Nick"

Para Agoney no ha sido suficiente con darnos antojo de tarta con su interpretación de ‘Cake by the ocean’, sino que además ha conocido a los Jonas Brothers en persona. El artista se la ha pasado bien, ya que ha terminado cenando con los tres en vez de con uno.

El concursante ha comentado que coincidieron en ‘Los 40 Music Awards’, y que a él le gustaba mucho uno de los hermanos, pero porque va a tener un hijo pronto ya no le gusta. Agoney ha terminado admitiendo que "era más de Nick", a lo que Eva Soriano ha respondido diciendo que es como el caso de los Backstreet Boys, ya que Nick siempre es el que gana.

