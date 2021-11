La máxima aspiración de David Fernández en ‘Tu cara me suena’: “No quedar último”

David Fernández no sabe hacer las cosas sin pasárselo muy bien, por eso viene dispuesto a disfrutar en ‘Tu cara me suena 9’. Además, aunque sabe que puede sonar duro, espera no quedar el último en esta nueva y emocionante edición del talent show presentado por Manel Fuentes: “Es mi máxima aspiración”.

David ya ha estado en tres ocasiones en el programa y cree que va a mejorar porque “es imposible hacerlo peor”.

Desde que supo que iba a entrar a concursar no ha dejado de ensayar y es que ya el primer personaje al que se enfrenta es “un tipo de música que yo no suelo escuchar”.

Al ser preguntado si tiene miedo al jurado, el humorista ha recordado que con el que más ha trabajado ha sido con Carlos Latre porque se dedica también al humor y espera que por ello sea menos severo con él.

También ha hablado de los otros tres miembros, Àngel Llàcer, Lolita y Chenoa, y ha recordado una de las valoraciones que le hicieron cuando fue de invitado diciéndole que era una de las peores actuaciones de la historia del programa: “De ahí para abajo… ya no puede ir peor”.

