Belinda Washington brilla como The Ronettes en ‘Be my baby’

Antes de pisar el plató de ‘Tu cara me suena’, Belinda Washington ha definido junto a Arnau y Àngel Llàcer el color de la voz de The Ronettes y las risas no se han hecho esperar con las divertidas comparaciones e imitaciones de animales.

¿Encontrará Belinda Washington el éxito con esta actuación?

Adelántate a la emisión de la próxima gala en ATRESplayer PREMIUM.