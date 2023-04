Anne Igartiburu sorprende como Pet Shop Boys y ‘Always on my mind’

Anne Igartiburu se enfrenta a retos cada vez más difíciles en ‘Tu cara me suena’ y esta vez le ha tocado imitar a Pet Shop Boys. Se trata del primer cambio de sexo que le ha deparado el pulsador y, por si ese reto no fuera ya demasiado difícil, encima ha cantado un tema tan conocido y escuchado como ‘Always on my mind’.

La concursante ha intentado encontrar esa voz tan original y también nasal del cantante del dúo británico. Lo ha conseguido con buena nota, como le ha reconocido después el jurado. También ha sabido meterse en el papel en cuanto a los gestos y las miradas, contenidos a pesar de la versión tan bailable de esta canción.

Mención especial también para la caracterización. El equipo de maquillaje y peluquería ha conseguido que Anne fuera prácticamente irreconocible. ¡Dale al play!