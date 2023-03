Àngel Llàcer pone a prueba la ‘dulzura’ de Susi Caramelo: “Esto no se hace el primer día”

¡Susi Caramelo ha debutado en ‘Tu cara me suena’ por todo lo alto! El jurado ha valorado muy bien su actuación como Tefi C. cantando ‘Mi bebito fiu fiu’, en un número tan divertido como dulce. Por ahí han ido precisamente los tiros que Àngel Llàcer le ha propuesto después.

El presidente del jurado ha querido saber hasta qué punto la concursante es buena actriz con unos caramelos. Unos son buenos y saben a palomitas… pero otros van a dejar un mal sabor de boca. Susi ya le ha dejado el primer zasca de esta edición: “A mí siempre me han dicho mis padres que no coma caramelos que me dan lo señores mayores”. Después le ha matizado: “Como tú eres jovencísimo, como yo, me los voy a comer”.

La reportera se ha prestado al juego y tanto ella como Àngel han comido uno de esos dulces. “Esto no se hace el primer día”, ha comentado Susi. El jurado estaba atento para descubrir por sus caras si el sabor no les estaba gustando… ¡y al final ninguno ha podido disimular!