Supremme de Luxe desvela cómo ‘provocó’ su fichaje por Tu cara me suena 11: “He sido muy pesada”

Tu cara me suena 11 calienta motores para una nueva edición que no dejará indiferente a nadie y que, seguro, nos va a emocionar con cada gala. Supremme de Luxe ha conseguido, por méritos propios, pasar de invitada a concursante.

La artista aparcará su rol de presentadora en Drag Race España para pasar al otro lado del escenario y someterse a las valoraciones del jurado. ¡Ahora sabrá lo que se siente! Aunque esta vez será como concursante de pleno derecho de Tu cara me suena 11, habiéndonos fascinado en dos ocasiones anteriores como invitada.

Supremme de Luxe ha revelado cómo se fraguó su fichaje por esta nueva edición, porque no ha sido ella la que ha dado el paso para ser concursante: “He hecho a la gente de aquí dar el paso para traerme porque he sido muy pesada”, reconoce, aguantando la carcajada, y desvelando que es un sueño para ella poder participar en Tu cara me suena 11.

La artista no le tiene miedo a nada ni nadie, y trabajará cualquier artista que le ponga por delante el pulsador. Ya lo hemos visto anteriormente, tiene un don para la imitación. Con eso y su capacidad trabajadora, Supremme tiene muchos ingredientes para ser una de las favoritas a ganar Tu cara me suena 11.

Para la artista, lo más importante es pasárselo bien, siendo este su primer objetivo en este reto, y sabe que esa sensación puede contagiársela al público. ¿Tendrá alguna predilección a la hora de imitar? Supremme nos ha dejado caer una pista donde podría dar mucho juego, ¡no te pierdas todas sus palabras en el vídeo!