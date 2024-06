“Siempre me han confundido con un hombre”: la rocambolesca historia de Lolita en los hoteles

¡Nos encantan las anécdotas de Lolita! La artista nos cuenta en cada gala aspectos de su vida privada, así como pequeñas historias que le une a los artistas imitados por los concursantes de Tu cara me suena.

Aunque en esta ocasión, no hubo ningún artista protagonista, sino que la historia ha salido a raíz del tono de voz que Supremme de Luxe ha tenido que adoptar para imitar a Quevedo, una actuación que le ha exigido al máximo en el apartado vocal.

Lolita ha recordado que a ella no le caracteriza una voz fina, pues al contrario, su voz es tan grave que, en alguna ocasión, hablando por teléfono se pensaban que no estaban hablando con ella: “De toda la vida me han confundido con un hombre”, ha comentado Lolita, provocando las carcajadas de sus compañeros.

Esto es algo que le ha pasado incluso siendo más joven, según ha apuntado la artista. En cambio, ahora usa esa ‘arma’ para librarse de las llamadas de teleoperadoras. ¡Momentazo!