La reacción de Dioni a la imitación de Conchita como Camela: “Me has mejorado”

Conchita ha sido la encargada de estrenar la nueva casilla del pulsador de Tu cara me suena: el Copia VIP, una mezcla del Original y copia con el Training VIP. La concursante ha tenido que imitar a Camela, y ha elegido a Dioni, recibiendo además sus directrices para cantar junto a Ángeles Muñoz en una actuación memorable.

El propio Dioni ha estado presente en el escenario, sentado junto al resto del jurado para presenciar en primera fila de Conchita imitándole. El artista se lo ha pasado de maravilla y ha disfrutado con la imitación que ha sido “de cine”, según ha señalado Ángeles tras compartir escenario con ella.

Con el original y la copia lado a lado, las similitudes eran más que evidentes. ¡Hasta han recreado la uña del dedo meñique del artista! Además, Conchita ha confesado que Ángeles le ha señalado algo que hace mucho Dioni para bordar la imitación.

El artista se ha visto, entre muchos calificativos, “maravilloso y como siempre”, una imitación que seguramente pueda colar en algún estadio. Así que Dioni ya sabe que, si en algún concierto está cansado, tiene a una sustituta de lujo en Conchita.

Es más, Dioni ha comentado que la concursante es una “artistaza” y que la imitación ha sido todo un honor para él: “No solo me has clavado, que me has mejorado”. ¡Revive todas sus palabras en el vídeo!