Lolita a Yolanda: “Me ha faltado un poquito de acento francés”

El jurado no puede parar de reír ante la imitación de Yolanda Ramos como Jean Jacques, piensa que no ha transmitido la esencia de la niñez pero que lo ha dado todo para interpretar la canción, “le has sacado oro a la actuación” opina Àngel Llàcer.