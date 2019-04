Rosa López imita a la perfección la risa de Trancas y Barrancas de 'El Hormiguero 3.0'

EL MIÉRCOLES LA CANTANTE VISITARÁ A PABLO MOTOS JUNTO A ESTHER ARROYO

¡De piedra nos hemos quedado con esta faceta de Rosa López! La cantante granadina no deja de sorprendernos en 'Tu cara me suena'. Si ya lo hizo en la última gala metiéndose en la piel a una sensual Marisol, también lo ha hecho con su frescura y naturalidad imitando la risa de las 'hormigas de España', Trancas y Barrancas. Tras su actuación, vivimos un momento de risoterapia junto a Carlos Latre, donde la artista sacaba a relucir su lado más chisposo y simpático. Si quieres ver cómo recrea la risa de nuestras mascotas de 'El Hormiguero 3.0', no te pierdas este vídeo. El miércoles, visitará junto a Esther Arroyo a Pablo Motos. ¿Se atreverá a imitarlas en directo en plató?