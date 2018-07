ACTUACIONES GALA 14 | ESTHER ARROYO

Esther Arroyo se convierte en Jane Russell acompañada de la estupenda Silvia Abril como Marilyn Monroe. Las dos juntas se transforman en el símbolo sexual de los años 50 haciéndonos rememorar la película ‘Los caballeros las prefieren rubias’ con la canción ‘Two little girls from little rock’ a través de una perfecta coordinación de baile y una sensualidad ¡de cine!