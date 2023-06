¿Quién es más probable que...? Josie acapara casi todas las candidaturas de Manel Fuentes

Cada vez queda menos para que finalice esta décima temporada de 'Tu cara me suena'. Antes de que empiecen las galas finales, Manel Fuentes se somete a: ¿Quién es más probable que...? A pesar de la dificultad de las preguntas, el presentador conoce tan bien a los concursantes que ya se espera todo lo que puede suceder.

Hay un nombre que se repite una y otra vez en sus primeras respuestas, coincidiendo curiosamente con que son las más extravagantes. ¡Y ese concursante es Josie! El estilista se encuentra en su lista de favoritos para subirse a la mesa del jurado: "Tiene que entrenar un poquito más, pero yo creo que él". También es su elegido sobre quién viste mejor los tacones.

Donde responde un claro "Josie no" es en el concursante más probable para conseguir el 12 del jurado. En su lugar, tiene otros candidatos. "Yo creo que un pleno de 12 en esta recta final lo puede hacer Andrea, Jadel o Miriam", contesta. En el otro extremo, no tiene muy claro quienes pueden no tomarse bien el 4 del jurado. “Tal vez Anne, pero no, también tiene buen carácter. No lo sé, es muy difícil encajar bien un cuatro, Agustín en eso es perfecto", confiesa.

El nombre de Josie reaparece cuando le preguntamos quién es más probable que se convierta en trending topic en lo que queda de esta temporada. "Yo creo tiene bastantes puntos, luego en función de la gala hay varias actuaciones que yo creo que van a ser muy recordadas", asegura. Uno de los motivos que pueden convertirle en tendencia es un posible beso con Àngel Llàcer: "Un pico largo", bromea.

¿Y quién mueve mejor las caderas? Manel asegura que todos se lo están tomando muy enserio. "Josie está trabajando duro pero Merche también tiene mucho porte de eso, Andrea, Miriam... Yo creo que hay mucho movimiento", contesta entre dudas. Aunque Manel no se olvida de los que de verdad saben moverse muy bien: "La palma, los bailarines y las bailarinas", deja claro.

La última pregunta le pone un poco más tierno: hace su apuesta sobre el concursante que más puede emocionar al jurado. ¡Descubre todas las respuestas de Manel Fuentes en el vídeo!