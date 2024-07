El premio de Raoul Vázquez en Tu cara me suena 11: "Han hecho que vuelva a confiar en mí"

Raoul Vázquez llegó a Tu cara me suena 11 dispuesto a disfrutar y se lleva "muchísimos momentos muy felices". Son tantos que el primero se remonta a la sensación que tuvo al salir del casting, y asegura: "No la voy a olvidar en mi vida". Convertirse en concursante es lo que le ha permitido "disfrutar del escenario y de los ensayos" cada semana. "Es un placer de la vida porque tienes a todo el equipo por y para ti para ensayar y perfeccionar un número", comenta con sincera ilusión.

El cantante, al hacer repaso por esta experiencia, demuestra su generosidad al hablar de su coach, Sofía, por ser capaz de cambiarle "un mal día a uno bueno": "Se ve reflejado directamente en mi trabajo". Además, valora las puntuaciones que le ha dado el jurado: "Siempre han sido muy benevolentes y muy buenas, y han hecho que haya vuelto a confiar en mí".

La sonrisa ilumina su cara cuando tiene que elegir su mejor imitación en Tu cara me suena 11, "un dilema" porque está indeciso entre dos. "A veces me enamoro mucho de la que hice con Andrea Guasch y otras veces me quedo asombrado con la de Michael Bublé", revela.

En cambio, la actuación con la que más ha sufrido es Makeskin: "Tenía que ensayar a cuentagotas para conseguir romper la voz, porque no era de una manera muy sana, era una constricción a tope". "Suerte que pude recuperarme en dos días, pero la verdad que la voz se me crujió un poquito", confiesa, aclarando que, de todas formas, fue "un disfrute".

Aunque le hemos visto siempre disfrutón, el cantante reconoce que su punto de inflexión no llegó hasta la Gala 5, cuando hizo de El canto del loco. "No me quedé nada satisfecho con la entrega que le puse encima del escenario", dice con honestidad. Por eso, pensó: "No te puede volver a pasar, no has venido aquí a no disfrutar". Después fue cuando llegó Michael Bublé y afianzó un ascenso y una madurez ya imparables. ¡Descubre en el vídeo el balance que Raoul hace de su paso por Tu cara me suena 11!