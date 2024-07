Miguel Lago ha visto cumplido un sueño al participar en Tu cara me suena 11 y, a la vez, ha recibido tres grandes regalos en este programa. El pulsador le ha ido concediendo imitar a sus tres grandes ídolos de la música. Por eso, no es extraño que también formen la base de su playlist.

De Elton John es la canción que le ayuda a motivarse: 'I'm still standing'. También la que le lleva a bailar: 'Cold heart', en el dueto que hace el británico con Dua Lipa. Y la que propone para un momento íntimo: 'Can you feel the love tonight'. ¡Sir Elton incluso suena cuando recibe una llamada en su móvil! Nos lo ha demostrado en directo.

Para relajarse, escucha a otro de sus cantantes preferidos: "Una canción para estar tranquilo, un Romance de Luis Miguel". En Tu cara me suena optó por imitarle con 'Suave', un temazo un poco más movido pero que le permitió demostrar que se sabe a la perfección cada uno de sus gestos y movimientos.

Hay más artistas en su playlist. La canción que elige para arrasar en un karaoke es 'Algo de mí', de Camilo Sesto. "Con ésa he hecho llorar a gente, incluso a veces de emoción", asegura. Y no falta David Bustamante con su single 'El día que te vayas', que el cómico incluso imitó en una de sus actuaciones más memorables.

En cuanto a su tercer ídolo, Miguel Bosé, una de sus canciones es la que le lleva a uno de los recuerdos más bonitos de su vida. Se trata de 'Olvídame tú': "Fue con la que abrí el baile el día de mi boda". ¡Descubre en el vídeo la playlist al completo que nos hace Miguel Lago!