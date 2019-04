ACTUACIONES GALA 5 | BEATRIZ LUENGO

Beatriz Luengo saca su lado más sensual y enfundada en un vestido de transparencias brilla en el escenario de la quinta gala de 'Tu cara me suena' como Catherine Zeta-Jones . La concursante interpreta a la perfección ‘All that jazz’, uno de los temas más famosos del musical ‘Chicago’.