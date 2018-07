3

Una Pepa Aniorte convertida en Salomé se entrega a la música con ‘Vivo cantando’

En un ‘Especial Eurovisión’ no podía faltar el éxito de Salomé que llevó a España al primer puesto por segunda vez en la historia del Festival de la Canción en 1969. En esta ocasión, ha sido Pepa Aniorte quien ha puesto voz al tema ‘Vivo cantando’ en ‘Tu cara me suena’ y la verdad es que no lo ha podido hacer mejor… ¡Impresionante, Pepa!