¡Vota por la mejor actuación de la decimoquinta gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

Miquel Fernández transmite amor, ritmo y bonitos recuerdos con 'Love me' como Elvis Presley

En 'Tu cara me suena' hemos retrocedido a la década de los setenta para volver a escuchar 'Love me' de Elvis Presley. No ha sido ni más ni menos que Miquel Fernández el encargado de poner voz a este temazo del estadounidense... ¡Con su mítico tupé incluido! No cabe duda que el concursante ha derrochado amor, ritmo y bonitos recuerdos. ¡De lujo!