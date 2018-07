Vota por tu canción favorita del verano de la mano de los concursantes de 'Tu cara me suena'

EL VERANO EN 'TU CARA ME SUENA'

Seguro que has bailado miles de veces estas canciones en un chiringuito en la playa, en una fiesta en la arena o en cualquier lugar porque es escucharlas y no poder evitar moverse. Recuerda todas estas canciones de Luis Fonsi, Jennifer López, Efecto Pasillo y muchos más, de la mano de los concursantes de 'Tu cara me suena'. ¡No te lo pierdas!