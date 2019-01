Ricky Merino se deja la piel en el escenario como Mimi en ‘Yo ya no quiero ná’

Con el vestuario de su amiga Mimi y acompañado por sus chicas de Lola Índigo, Ricky Merino nos ha sorprendido sobre el escenario de 'Tu cara me suena'. Ha calcado a la perfección una coreografía perfecta y ha sabido transmitirnos la misma fuerza que nuestra Mimi en el exitazo 'Yo ya no quiero ná'. ¿Qué le habrá parecido a ella esta imitación? ¡Bravo por tu trabajo, Ricky!

El improvisado ensayo de Ricky Merino como Mimi minutos antes de actuar en 'Tu cara me suena'

No quería defraudar a su amiga y minutos antes de subirse al escenario no paró de ensayar por los pasillos de 'Tu cara me suena' la coreografía de 'Yo ya no quiero ná'. Ricky Merino, poco antes de deslumbrar como Mimi y su éxito, nos dejó impactados con su improvisado ensayo por los pasillos del programa. ¡Este chico es pura fantasía!

Mimi, muy emocionada al ser imitada por su amigo Ricky Merino: "Solo podía ser él"

Cuando supo que Ricky Merino iba a acudir de invitado a 'Tu cara me suena' para meterse en su piel, no podía ser más feliz. Durante la decimosegunda gala, Mimi nos confiesa que siente una gran emoción y orgullo al ser imitada por su amigo. ¡Ricky deslumbró con 'Yo ya no quiero ná'!