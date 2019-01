EL VIERNES A LAS 22:00

Llega la recta final, el último programa antes de la semifinal de 'Tu cara me suena' contará con la presencia de grandes invitados como Carlos Marco, Ruth Lorenzo o Lucía Gil. Además, Mimi, en primera posición en el ranking de puntos, se meterá en la piel de Junior esta semana, Soraya será Blondie y María Villalón se convertirá en Nicky Jam. No te pierdas 'Tu cara me suena', el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.