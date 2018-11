¡LLEGADA DESDE BOLLYWOOD!

Chenoa no daba crédito... Desde que Anabel Alonso salió al escenario la miembro del jurado de 'Tu cara me suena' no ha parado de reír. Con un look que parecía que llegaba desde Bollywood, la concursante ha conquistado tanto a Chenoa como al público con el tema 'En tu cruz me clavaste'. ¡La reacción de la cantante no tiene precio!