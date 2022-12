Tradicionales, flamencos... ¡y hasta perreando! Los villancicos favoritos de los participantes en la gala de Reyes de 'Tu cara me suena'

En estas fiestas en las que todo brilla, 'Tu cara me suena' ha reunido a un elenco espectacular para su gala especial de Reyes Magos. La veremos el próximo 6 de enero en Antena 3 y antes, durante los ensayos, los participantes han descubierto que ya han recibido tres paquetes. Son cajitas en las que Melchor, Gaspar y Baltasar les han dejado mensajes.

Caras de asombro cuando abren la primera: Melchor les sorprende con un micrófono. De oro, por supuesto. Y les invita a regalar su voz... ¡con su villancico favorito!

Al igual que María Villalón, todos van descubriendo su repertorio de canciones navideñas. Los hay tradicionales, como 'Los peces en el río', el 'Ande, ande' y el de Ana Morgade, Pepa Rus, Miguel Lago y Nicolás Coronado. Jorge González le da al suyo un toque "más gitano", al igual que Gemeliers ponen su lado flamenquito. La Navidad suena roquera con Roi Méndez, y con Eva Soriano descubrimos que el 'Fun, fun, fun' se puede perrear.