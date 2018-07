Sylvia Pantoja: "Estoy descubriendo registros que desconocía de mí"

¿Cómo está siendo la experiencia en “Tu cara me suena”?

Muy positiva, divertida y humana. Sobre todo estoy descubriendo registros que desconocía de mí. Para mí es un regalo que me está dando el universo.

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en el programa?

Al principio no lo vi muy claro porque no me hizo gracia imitar a otros cantantes, pero ahora estoy encantadísima de hacerlo.

¿Esperabas el éxito que está teniendo?

A mi misma me ha sorprendido, dado que en este país parecía que solo funcionaba el cotilleo, el morbo y la negatividad, parecía que no había espacio para el artista.

¿Cuál ha sido el mejor momento de “Tu cara me suena” hasta ahora? ¿Y el peor?

Para mi todos, el estar en el escenario, imitar a cada artista, reírme y disfrutar muchísimo con los compañeros.

El peor: los nervios y la tensión que provoca exponerse al público y al jurado.

¿Cuál ha sido tu actuación preferida? ¿Y de tus compañeros?

En todas he disfrutado y aprendido mucho. Es alucinante lo mucho que se aprende al imitar a cada personaje. ¿Y de mis compañeros? Lo mismo.

¿Qué compañero te está sorprendiendo más?

¡Todos! Cada uno en su faceta lo está haciendo genial.

¿A quién te gustaría interpretar y a que artista te costaría más hacerlo?

A dos de mis cantantes preferidas: Mina y Olga Guillot. A Mónica Naranjo, por la admiración y el respeto que le tengo, y aún más teniéndola de jurado. ¡Y lo difícil que sería imitar esa gran voz!

¿Cómo son las sesiones de caracterización?

Divertidas, pero eternas…, aunque merece la pena porque el equipo es encantador y maravilloso. Son grandes profesionales.

¿A quién te gustaría que interpretaran cada uno de los miembros del jurado? ¿Y Manel Fuentes?

Ángel Llácer: Frank Sinatra.

Mónica Naranjo: Montserrat Caballé.

Carolina Cerezuela: Niña Pastori.

Carlos Latre: Cualquier personaje lo bordaría.

Manel Fuentes: Sting.

¿Qué te gustaría decirle al jurado y todavía no lo has hecho?

Nada. Ellos están haciendo muy bien su papel. Yo he estado de jurado siete meses en “Se llama copla”, un programa de Canal Sur, y sé lo difícil que es ser imparcial.