El Sevilla tiene serias dificultades para cantar 'La gallina co-co-uá'

ENSAYOS | GALA 14 | TU CARA ME SUENA

El concursante afronta el mayor reto al que se ha tenido que enfrentar hasta ahora: imitar a Ana Anguita, del dúo Enrique y Ana. Durante los ensayos, El Sevilla trata de llegar al tono altísimo de la canción 'La gallina co-co-uá', pero los profesores no pueden tomarle demasiado en serio con dos coletas y un pollo de plástico. No te pierdas esta incalificable actuación en la decimocuarta gala de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena' el viernes 18 de diciembre a las 22:00 horas en Antena 3.