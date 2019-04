Santiago Segura vuelve a Tu cara me suena, pero como jurado

JUEVES A LAS 22:30 HORAS

Por todos es sabido que Santiago Segura estaba como loco por volver a Tu cara me suena. No paró de repetirlo en la gala solidaria y sabemos que nos echaba de menos. Este jueves, en la tercera gala de esta edición del programa podrá cumplir su sueño, volver a actuar sobre el escenario de Tu cara me suena, aunque parece algo confundido. Manel le indica que no se equivoque que no ha venido como concursante sino como jurado. ¿Imitará a alguien de verdad? ¿Cómo será Santiago como jurado? El jueves a las 22:30 horas, lo veremos con nuestros propios ojos.