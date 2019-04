Ruth Lorenzo sorprenderá al jurado de 'Tu cara me suena' con su imitación de Sinéad O'Connor

EL VIERNES A LAS 22:00H, TU CARA ME SUENA

Este viernes a las 22:00 horas en Antena 3, podremos disfrutar de una nueva gala de 'Tu cara me suena'. Una de las actuaciones más impactantes, tanto por la caracterización como por la puesta en escena, será la de Ruth Lorenzo, que imitará a Sinéad O'Connor. Dejará fascinado al jurado con su recreación del 'Nothing compares to you' de la cantante irlandesa. ¿Cómo valorará el jurado su actuación?