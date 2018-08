Angy, Santiago Segura, Roko, Ruth Lorenzo y Blas Cantó inauguraron la sexta edición de 'Tu cara me suena'.

¡Vaya pedazo actuación! Cuatro ganadores de anteriores ediciones de 'Tu cara me suena' y Santiago Segura, como invitado de honor especial, fueron los protagonistas de abrir la sexta edición con un espectáculo de altura. Angy Fernández, Santiago Segura, Roko, Ruth Lorenzo y Blas Cantó estrenaron el nuevo plató del programa convertidos en nada más ni nada menos que en Madonna, Frank Sinatra, Raffaella Carrá, Janis Joplin y el rey del pop, Michael Jackson. ¡Wow!

Llum Barrera, Anna Simon y Ana Morgade inauguraron la quinta edición de 'Tu cara me suena' con una espectacular actuación

La primera gala de la quinta temporada de 'Tu cara me suena' contó con unas invitadas de excepción: Llum Barrera, Anna Simon y Ana Morgade imitaron a The Pointer Sisters y cantaron el exitazo "I'm so excited".

Roko, Angy y Llum Barrera dieron el pistoletazo de salida a la cuarta edición de 'Tu cara me suena'

Tres de las grandes imitadoras de ediciones pasadas no quisieron faltar en la noche del estreno de la esperada cuarta edición de 'Tu cara me suena'. Ajustadas y muy sexys, Roko, Angy y Llum Barrera fueron las protagonistas de una actuación muy cañera imitado a Jessie J., Ariana Grande y Nicki Minaj en 'Ban Bang'.

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena' imitaron a los Village People para comenzar la tercera edición por todo lo alto

La primera gala de la tercera edición de 'Tu cara me suena' empezó por todo lo alto con una inesperada imitación. Manel Fuentes, Mónica Naranjo, Àngel Llàcer, Carlos Latre y Marta Sánchez imitaron a los Village People. Juntos, cantaron dos de sus canciones más conocidas: "In the navy" y "YMCA".

El jurado de 'Tu cara me suena' estrenó la segunda edición con una asombrosa actuación como ABBA

Ángel Llácer, Mónica Naranjo, Carlos Latre y Carolina Cerezuela se metieron en la piel del mítico grupo sueco para cantar 'Waterloo', la canción que les dio la victoria en el Festival de Eurovisión en 1974. ¡Vaya inicio de la segunda edición de 'Tu cara me suena'!

Cuatro asombrosas actuaciones del jurado de 'Tu cara me suena' para inaugurar la inolvidable primera edición del programa

El jurado de la primera edición de 'Tu cara me suena' quiso inaugurar el programa con unas actuaciones inolvidables: Mónica Naranjo, Àngel Llàcer, Carlos Latre y Carolina Cerezuela fueron los encargados de realizar unas imitaciones que han creado historia. ¡Revívelas!