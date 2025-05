Manu Baqueiro sorprende al jurado con un regalo personalizado… ¡pero Flo se lo acaba comiendo!

Manu Baqueiro ha protagonizado una actuación muy especial en la sexta gala de Tu cara me suena. El actor nos ha hecho un regalo a todos los fans de Toy Story al imitar a Woody e interpretar con mucho cariño ‘Hay un amigo en mí’.

Después de recibir la valoración por parte del jurado, Manu Baqueiro ha querido sorprenderlos con un peculiar regalo que había preparado para cada uno de ellos: ¡unas patatas personalizadas!

Todo iba bien hasta que Àngel se ha dado cuenta de que faltaba su patata: ¡Flo se la ha robado! “La mía no me gusta porque es muy parecida a mí”, se ha justificado el jurado novel de este año.

Cuando Àngel se ha acercado a él para recuperar su patata, en un momento de nerviosismo… ¡Flo le ha pegado un bocado al tubérculo! Las caras del público han sido un poema. ¡Vuelve a disfrutar de este momento completo en el vídeo de arriba!