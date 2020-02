La reconciliación de MarÍa Isabel y Lolita tras su última discrepancia en 'Tu cara me suena'

En la tercera gala de 'Tu cara me suena', María Isabel se rompió con las palabras de Lolita sobre su imitación de Isabel Pantoja. La valoración de la miembro del jurado no fue la esperada y no pudo contener las lágrimas.

Sin embargo, en la quinta gala, Lolita ha elogiado el trabajo de María Isabel en la piel de Karol G y ambas se han fundido en un emotivo abrazo. ¡Qué dos artistazas!