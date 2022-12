Manel Fuentes promete "una gala que va a sorprender" como regalo de Reyes: "Con un elenco de ensueño"

La Navidad llega fiel a 'Tu cara me suena', como todos los años, pero esta vez en forma de regalo de Reyes Magos. El propio Manel Fuentes ha mandado la carta en el buzón real y el próximo 6 de enero podrán disfrutar de una gala "espectacular, con unos invitados de lujo".

"Es un elenco de ensueño", asegura en esta entrevista, en la que nos avanza alguna sorpresa: "Antiguos ganadores de la edición, nuevos talentos...". El presentador revela ya que estará "gente como Marta Sánchez, como Dani Fernández, como Roi Méndez".

También habrá alguna novedad en el jurado, de forma excepcional porque Lolita cederá su asiento a Anabel Alonso. Además, Manel deja la puerta abierta a "algún cambio durante la gala".

Desvelando su lado más navideño, el presentador bromea cuando le preguntamos si aún escribe a los Reyes: "Sí, soy más de carta que de nota de voz todavía". "Me gusta esa tradición y que no se pierda", asegura. Revela que ha pedido algún libro y, por supuesto, un deseo compartido con todos los seguidores de 'Tu cara me suena': "que se estrene ya" la décima temporada. "Porque os va a fascinar con el elenco que tenemos", añade.

Como broche, Manel manda un mensaje a todos los espectadores y especialmente a los niños, los grandes protagonistas del día que esta vez va a homenajear la gala navideña de 'Tu cara me suena': "Que os traigan muchas, muchas cosas". ¡Dale al play para ver la entrevista!