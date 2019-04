La semana que viene sube el nivel en Tu cara me suena. Imitar a alguien con tanta personalidad como Lola Flores no tiene que se fácil y Anna Simon lo hará esta semana cantando "Que me coma el tigre".

Además, Arturo Valls será Marta Sánchez, Ángeles Muñoz será Xuxa, María del Monte será María Dolores Pradera, Santiago Segura será Victor Manuel, Roko se meterá en la piel de Justin Bieber, Javier Herrero será Demis Roussos y Daniel Diges será Nino Bravo. ¿Qué opinas de los retos?