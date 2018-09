Lucía Gil: "Esta edición de 'Tu cara me suena' va a ser increíble"

ESTRENO ESTE VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Lucía Gil y La Terremoto de Alcorcón coinciden en expectativas sobre la séptima edición de 'Tu cara me suena'. Ellas nos dejaron imitaciones estelares en la edición anterior, y ahora ante el inminente estreno de 'Tu cara me suena' han querido hacer sus apuestas sobre los nuevos concursantes. Así que ya sabes, este viernes no te pierdas la vuelta a lo grande de 'Tu cara me suena', a las 22:00 horas en Antena 3.