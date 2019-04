Llum convertida en toda una bailarina en sus ensayos de Tu cara me suena

AVANCE GALA 17 TU CARA ME SUENA

En la decimoséptima gala de Tu cara me suena, Llum Barrera tiene que imitar a Irene Cara para ello Miriam le dice que haga unos pasos divertidísimos de baile para que se meta en el papel. Llum hace todo lo que se hace en el videoclip: unas vueltas por allí, una interpretación por allá y un poquito de agua. Esta noche no os perdáis una nueva gala de Tu cara me suena a las 22:30 horas en Antena 3.