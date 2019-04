Llum Barrera ensaya su imitación de Luz Casal con un huevo en la boca

AVANCE DE LA GALA 14 DE TU CARA ME SUENA

Esta semana Llum Barrera tiene que imitar a una de las cantantes con más personalidad del panorama musical español, la gran Luz Casal. Imitar su voz no es tarea fácil, por eso, Ángel Llácer utiliza una manera nada ortodoxa para que Llum pueda hablar, al menos parecido, a la cantante. No te pierdas el avance del ensayo para la gala 14 de Tu cara me suena.