Llàcer intentará convencer a Patricia Pérez para el dúo de Anna Simon

Anna se pide ser Sonia "que es la rubia". Anna pide una 'partener' para interpretar a la morena, Selena. Anna pide una compañera que no sea cantante "para que no me hunda", que tenga "pechis" y que no sea más alta que ella. Con estas características, Ángel ha buscado en internet y la primera imágen ha sido la de la presentadora Patricia Pérez "vamos a intentar convencerla" dice Llàcer.