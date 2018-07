Leonor Lavado, impresionada con las imitaciones de Blas Cantó en 'Tu cara me suena'

LA IMITADORA APLAUDE EL TALENTO DEL CONCURSANTE

"Lo tuyo es de otro planeta". Con estas palabras ha definido las imitaciones de Blas Cantó en 'Tu cara me suena' Leonor Lavado. Una de las imitadoras del momento se ha deshecho en halagos hacia el concursante enviándole un preciso mensaje a través de las redes sociales en el que confiesa que hacía tiempo que no veía "algo tan extremandamente bueno". Blas no ha podido evitar mostrarse sorprendido a la vez que agradecido ante las palabras de la actriz y humorista.