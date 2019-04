La actuación especial de Bella y Bestia entre bambalinas

Beatriz Luengo y Blas Cantó emocionan al público convertidos en La Bella y La Bestia

A punto de llorar han dejado Beatriz Luengo y Blas Cantó al público de ‘Tu cara me suena’ después de interpretar el tema “Beauty and the beast”, La Bella y La Bestia. Y no sólo por su caracterización, sino también por sus melodiosas voces y puesta en escena. ¡Bravo, bravo y bravo!

