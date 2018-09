PRESENTACIÓN FESTVAL VITORIA

Uno de los concursantes de la séptima edición de 'Tu cara me suena', José Corbacho, ha empezado la rueda de prensa bromeando con que él pensaba que iba a participar en 'La Voz Senior' ya que tiene una edad en la que no puede cantar, pero termina aceptando que está encantado con el programa. "A todos mis compañeros les dijeron en plató que tenían que estar en la séptima edición y a mí me enviaron un mensaje", sigue bromeando. Además, no ha dudado en piropear al jurado antes de comenzar el programa.