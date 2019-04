Flo y Ángel llegan a las manos en su ensayo para la decimosexta gala de Tu cara me suena

FLO CANTARÁ CON ANNA SIMON

Esta semana, en la gala especial duetos de Tu cara me suena, Flo tendrá que imitar a Enrique y Ana junto a la gran Anna Simon. De momento, el presentador ha ensayado en solitario y ha estado recibiendo instrucciones para imitar de la mejor manera posible a Enrique del Pozo. Pero no han sido ensayos fáciles, de hecho, Flo y Ángel han llegado a las manos. ¿Cómo habrá terminado este ensayo? El jueves lo veremos en la decimosexta gala de Tu cara me suena.