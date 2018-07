Canco Rodríguez declaró su amor en directo a su futura mujer

En la gran final de la quinta edición, Canco Rodríguez declaró su amor y las letras de Bruno Mars a su futura mujer, que se encontraba entre el público apoyándolo hasta el final. No conocíamos a la novia de Canco, y aunque ella no quería salir en directo, el actor le dedicó el tema 'Marry you' del cantante hawaiano.