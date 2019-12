ESPECIAL LOTERÍA DE NAVIDAD DE ANTENA 3

Mónica Carrillo y Matías Prats han dado paso a un particular Àngel Llàcer, jurado de 'Tu cara me suena', en el Especial Lotería de Navidad de Antena 3. Carlos Latre, quién también estará en la mesa de valoraciones de la nueva edición, se ha convertido en su compañero protagonizando una genial imitación. ¡Ya no queda nada para el estreno!