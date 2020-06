Diversión a raudales e imitaciones de infarto en 'Tu cara me suena': ¡Vota por tu actuación favorita de la noche!

3

Esther Arroyo se mete en la piel de Chrissie Hynd para interpretar el tema 'Don't get me wrong' de The Pretenders

Esther Arroyo cambia de registro y se convierte en la rockera vocalista del grupo The Pretenders Chrissie Hynd en la tercera gala de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. Con una caracterización espectacular, la actriz borda la actuación y consigue la enhorabuena del jurado.